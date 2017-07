Bombeiros encontram corpo de jovem que sumiu durante micareta

Por volta das 15 horas desta sexta-feira (18), uma equipe de Bombeiros encontrou o corpo de um jovem de 22 anos que desapareceu na noite do último sábado (15), após o show da cantora Cláudia Leite, durante o Miracaxi, um dos maiores carnavais fora de época do Estado.



Evandro Brito da Silva sumiu durante a micareta. Segundo amigos ele estava ingerindo bebida alcoólica e saiu do show da Cláudia Leite para nadar no rio, depois disso desapareceu. O corpo foi localizado preso a um tronco, cerca de dois quilômetros abaixo do ponto em que Evandro foi visto pela última vez.

Segundo os bombeiros, este é o sexto afogamento registrado nos rios do Tocantins somente este mês. Uma das tragédias que comoveu internautas, foi o caso do pai que tentou salvar a filha de um afogamento e acabou morrendo junto com ela. O caso aconteceu na praia de Bom Será que fica a 3 quilômetros da cidade de Pedro Afonso.



Os Bombeiros foram acionados na tarde de domingo (16), por volta das 17h, e as buscas seguiram até às 21h50. Ontem, eles retomaram e encontraram o corpo de Donilson Rodrigues da Silva (32 anos) e da filha dele, Laura Rayssa de Sousa Rodrigues (8 anos) por volta de 10h30. Três bombeiros participaram do resgate.