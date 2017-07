Sem pagar luz há 1 ano, dono de bar é preso por furtar energia

Policiais civis da Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Praticados contra Concessionárias Prestadoras de Serviços Públicos (Derfae), comandados pelo delegado Elírio Putton Júnior, efetuaram, na tarde dessa segunda-feira, 17, a prisão em flagrante do proprietário de um bar, localizado na Quadra 603 Norte em Palmas. Reinaldo da Silva Rocha, de 45 anos, é suspeito de furtar energia elétrica e foi detido em seu estabelecimento comercial.



Conforme o delegado Elírio, as equipes da Derfae, com apoio de funcionários da Energisa, foram fiscalizar o local e logo constataram a existência de uma ligação clandestina, ocasionando furto de energia elétrica. Chamou a atenção dos funcionários a precariedade do “gato” realizado, feito sem nenhum cuidado, com sério risco de provocar incêndio ou choques elétricos fatais.



De acordo com o delegado, o bar era utilizado para realização de festas e shows e estava com o fornecimento de energia suspenso por falta de pagamento há mais de um ano. Além da casa de shows, o local também era utilizado como residência do autor.

“Assim que descobrimos as ligações clandestinas, foi necessário o acionamento de outra equipe especializada da Energisa para remoção do desvio com segurança. O proprietário admitiu a autoria da instalação ilegal, mesmo sem conhecimento técnico ou auxílio de um eletricista”, ressaltou o delegado.



As ligações clandestinas forneciam energia a vários equipamentos elétricos, dentre eles: quatro congeladores, uma geladeira de duas portas, uma televisão de 42 polegadas e aparelhagem de som para festas.



Após os procedimentos cabíveis, Reinaldo da Silva Rocha foi encaminhado à sede da Delegacia Especializada, sendo autuado em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica. Ele responderá ao devido processo criminal, conforme determina a lei.