Homem é preso com 30kg de maconha em porta-malas de veículo

Claudomiro Gonçalves Marins (39 anos) foi preso na noite dessa terça (18) com aproximadamente 30 quilos de maconha. A operação foi realizada pela Polícia Civil através de agentes da Delegacia Especializada em Investigações Criminais - DEIC Norte, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A polícia chegou ao suspeito através de uma denúncia anônima feito pelo aplicativo WhatsApp, onde uma pessoa não identificada relatou que se encontrava em viagem pela BR-153 e que ao adentrar no Posto Tabocão, próximo ao banheiro, ouviu quando uma adolescente passou a reclamar do mau cheiro de drogas que estariam dentro do veículo em que viajava. Informando ainda que observou a jovem entrar em um carro modelo Chevrolet Kadet, de cor Cinza e que o mesmo se dirigiu sentido Araguaína (TO).



De posse dessas informações, a equipe policial coordenada pelo delegado Alexander Costa, diligenciaram até o posto da PRF, onde após algumas horas, com apoio dos Policiais Rodoviários, fizeram a abordagem do citado veículo. Durante a abordagem, os policiais perceberam o nervosismo dos ocupantes e ao efetuaram a revista veicular, encontraram 40 tabletes de material vegetal com odor e características da droga popularmente conhecida como “maconha”, as quais estavam acondicionadas no porta-malas e nos forros das portas do veículo.



(Foto: Divulgação Deic)

Em entrevista, Claudomiro afirmou que havia adquirido a droga no estado de Goiás e estava transportando para o estado do Maranhão. A polícia identificou que o suspeito tem registros criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas, direção perigosa no trânsito e homicídio.



Diante do flagrante, o preso foi conduzido para a sede da DEIC e, após autuado, encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína – CPPA, onde ficará recolhido à disposição da justiça.