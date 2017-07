Advogada é encontrada amarrada às margens de rodovia

A advogada foi encontrada por terceiros ao lado do veículo com os braços e pernas amarrados, as margens da TO 416.

Uma advogada de Araguaína foi vítima de um sequestro na tarde desta terça-feira (18), em Araguaína.



A equipe policial foi acionada por terceiros para deslocar até próximo aos Correios da cidade de Piraquê, onde se encontrava a vítima, Ludimila Borges de 27 anos, a qual relatou que estava saindo do seu escritório de advocacia (localizado na Rua Adevaldo de Moraes no centro de Araguaína) para almoçar por volta das 13h, quando um indivíduo desconhecido chegou solicitando uma consulta jurídica. Ela então foi atendê-lo e na sala do escritório foi questionada pelo autor a respeito de um dinheiro referente a uma dívida, da qual a mesma não tinha conhecimento, em seguida, foi agredida com socos.



A vítima ficou tonta, momento em que foi conduzida para o banco traseiro de seu próprio veículo Toyota Etios Sedan, onde o autor a obrigou a ingerir um líquido conhecido como “boa noite cinderela”, após o fato a mesma adormeceu, sendo que por volta das 17h40, foi encontrada por terceiros ao lado do veículo com os braços e pernas amarrados, as margens da TO 416 que liga o entroncamento da BR 153 à cidade de Riachinho/TO.



Os policiais militares conduziram a vítima ao pronto socorro de Piraquê para receber cuidados médicos. A perícia foi acionada e compareceu ao local onde o veículo foi abandonado para realizar os trabalhos, em seguida, a vítima juntamente com veículo foram conduzidos para a delegacia de plantão na cidade de Araguaína-TO para as providências legais cabíveis.



O escritório de advocacia foi revirado pelo autor, no entanto, aparentemente nada foi subtraído.