Duas garotas são presas com mala recheada de drogas

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta quarta-feira, 19, duas mulheres de 18 anos suspeitas por tráfico de entorpecentes. Com as autoras, foram localizados 12 tabletes de substância entorpecente análoga à maconha de aproximadamente 10 kg, e um tablete estimado em 1 kg de entorpecente semelhante ao crack.



Após denúncia anônima de que duas passageiras de uma van de Palmas com destino a Colinas estavam com uma mala de onde exalava um cheiro forte que incomodava os passageiros, imediatamente a equipe policial militar da Capital acionou a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar em Miracema para interceptação e averiguação.



Abordadas na Rodovia TO-010, na proximidade de Lajeado, verificou-se que a mala continha uma quantidade aproximada de 11 kg de drogas, configurando assim como tráfico de entorpecentes.



As autoras e as drogas apreendidas foram apresentadas à Delegacia de Polícia para as devidas providências.