Discussão por causa aluguel atrasado termina em morte

Um homem de 52 anos foi morto a facadas na tarde desta quinta-feira (20), em Nova Olinda, região Norte do Tocantins. O crime teria sido motivado por causa de aluguel atrasado.



Segundo a Polícia Militar, a vítima identificada como José Ribeiro da Silva, foi até o imóvel que ele havia alugado para Marcelo Ribeiro de Araújo (22 anos), para mandar ele desocupar a casa por conta dos aluguéis que ele estaria devendo, foi então que começou a discussão.



Armado com uma faca tipo peixeira, Marcelo desferiu golpes contra o senhor José da Silva e fugiu em seguida.



A PM foi acionada e quando chegou no local a vítima estava caída no chão e ferida em estado grave. Socorrido, José da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.



José da Silva não resistiu aos golpes (Reprodução Portal O Norte)

A polícia deu início à diligências para localizar o autor que foi encontrado e preso em flagrante por homicídio.



Marcelo de Araújo foi levado para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis. Já o corpo do senhor José da Silva, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).