Avô é condenado a quase 15 anos por matar namorado da neta

Um lavrador de 54 anos foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de um estudante de 16 anos. O crime aconteceu em Buriti do Tocantins e maio do ano passado.



Erivan Rodrigues da Silva foi a Juri Popular e a sentença foi anunciada na noite dessa quarta-feira (19), durante o julgamento que aconteceu no Fórum de Araguatins.



Thiago Gomes Santava foi morto a golpes de navalha pelo avô de uma menina de 11 anos. A motivação do crime, segundo o autor, seria o descontentamento dele com o suposto namoro da neta com o adolescente. Contudo, o fato é negado pela família da vítima, que foi morta depois de ser atingida por quatro golpes de navalha, no tórax, abdômen e braço.



Erivan da Silva foi preso logo depois do crime, quando estava escondido no quintal de uma casa que fica próxima ao local do assassinato.



No julgamento ocorrido ontem, Erivan foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, com uma pena fixada em 15 anos e 6 meses de reclusão. O réu confessou o assassinato e por causa disso teve a redução de um ano em sua pena.



No dia do julgamento, familiares e amigos de Thiago fixaram faixas em frente ao Fórum da cidade pedindo justiça para o caso. A defesa do réu afirmou que vai recorrer da sentença.