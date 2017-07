Maior e menor são capturados após praticar assaltos pela cidade

Um jovem de 20 anos foi preso e um menor apreendido por envolvimento na prática de assaltos em Araguaína.



O flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), durante patrulhamento de uma viatura da Polícia Militar no setor Universitário, quando a equipe avistou dois homens em uma moto em atitude suspeita, eles não obedeceram a ordem de parada e tentaram fugir mas foram interceptados pelos PMs já na Rua Antônio de Matos no

setor Maracanã.



Durante a abordagem, foram encontrados em poder da dupla, quatro aparelhos celulares, uma pulseira de cor dourada, dois relógios, uma pequena porção de substância aparentando ser maconha, além de R$ 92,00 em dinheiro.



Durante a ocorrência, os policiais receberam a informação de que uma vítima de assalto na região tinha acabado de acionar o 190, informando que teve o celular roubado por bandidos que tinham as mesmas características dos suspeitos.



O maior de idade foi identificado como Eduardo Lima Gomes. Ele e o menor foram levados para a Delegacia de Plantão juntamente com o material apreendido, inclusive a moto Biz de cor vermelha, que após levantamento a polícia descobriu que o veículo havia sido roubado no último dia 14.



(Foto: Portal O Norte)