Motorista embriagado vai parar na delegacia após acidente

Um motorista embriagado provocou um acidente na tarde deste sábado (22), em Araguaína. A colisão aconteceu no trevo da Avenida Bernardo Sayão que dá acesso ao povoado de Novo Horizonte.



Segundo informações, uma caminhonete L200 que puxava uma embarcação e seguia com quatro ocupantes para a praia de Araguanã, foi surpreendida por um veículo de passeio que colidiu na traseira da embarcação. Apesar do susto ninguém saiu ferido.



(Foto: Portal O Norte)

De acordo com testemunhas, o motorista que provocou o acidente estava sozinho no carro e apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou o teste do bafômetro no condutor que acusou 0,78mg/l, indicando que o mesmo estava alcoolizado e acima do nível permitido para dirigir.



O motorista que não teve identidade divulgada, foi encaminhado para a Delegacia de Plantão.



(Foto: Divulgação)