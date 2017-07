Suspeito de roubos e estupros reage à prisão e esfaqueia policial

Um jovem de 20 anos foi preso pela polícia suspeito de estupros e roubos na cidade de Porto Nacional.



Roniel Gonçalves Gomes foi preso mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva, no Hospital Regional de Porto Nacional. A ação foi realizada por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM) de Porto Nacional.



Conforme a delegada Cristiane Aguiar, titular da Deam e responsável pela ação, por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira, policiais civis, após intensa investigação, localizaram Roniel escondido na residência de um parente no Jardim Planalto. De imediato, os policiais civis foram até o local e tentaram conversar com o suspeito para que se entregasse, pois se tratava de uma ação de cumprimento de ordem judicial. Mas Roniel armou-se com uma faca, que estava escondida em sua cintura, e foi em direção a um policial civil desferindo vários golpes contra o agente. Diante da injusta agressão e utilizando-se de força moderada, o policial sacou sua arma e efetuou um único disparo que acertou a perna de Roniel.



Mesmo ferido, o indivíduo conseguiu se apoderar de uma motocicleta e fugiu. Após intensas buscas, Roniel foi encontrado e preso quando se encontrava no Hospital Regional de Porto Nacional, onde buscou atendimento devido ao ferimento que tinha na perna.



O indivíduo foi encaminhado ao Hospital Geral de Palmas, onde passará por cirurgia e, após ter alta, será recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Porto Nacional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.



Conforme o delegado regional de Porto Nacional, Ibanez Ayres da Silva Neto, Roniel é considerado de altíssima periculosidade e pode ter envolvimento em mais crimes na região. “Nós intensificamos as investigações, pois existe a suspeita de que ele tenha participação em outros crimes de estupros cometidos além de Porto Nacional, Palmas e Monte do Carmo”, disse o delegado.