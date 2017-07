Servidor é encontrado morto com corte profundo no pescoço

Um servidor público do Estado foi encontrado morto em uma casa da cidade de Gurupi, sul do Tocantins, nesse sábado (22). Thiago Martins tinha 27 anos e era Técnico em Defesa Social. Ele trabalhava na Casa de Prisão Provisória de Gurupi.



Segundo a Polícia Militar, o corpo de Thiago estava do lado de fora de um imóvel e apresentava uma lesão profunda no pescoço. Ele foi encontrado morto por um amigo que também é Técnico em Defesa Social e acionou a polícia.



O rapaz que não teve identidade divulgada contou à polícia que teria sentido a falta de Thiago na sexta-feira (21) e entrou em contato com outro amigo da vítima que é policial militar, para saber se tinha notícias. De acordo com a PM, o policial informou que estava na cidade de Peixe e que Thiago teria ficado na casa dele em Gurupi. Ele foi procurá-lo e se deparou com o corpo caído do lado de fora da casa.



Em nota, a Secretaria de Cidadania e Justiça lamentou a morte do servidor que havia tomado posse há poucos meses. "O seu falecimento, ocorrido de maneira brutal, pegou a todos de surpresa e trouxe tristeza por perdermos tão cedo, um homem competente, guerreiro e de grande valia para o Sistema Penitenciário tocantinense", diz a nota.



O corpo de Thiago foi velado em Formoso do Araguaia, onde vive a família e o enterro aconteceu na tarde deste domingo (23).



Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso mas a Polícia Civil de Gurupi deve investigar o caso.