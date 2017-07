Jovem viciada em crack é detida com TV de origem duvidosa

Uma jovem de 18 anos foi detida em flagrante nesse domingo (23), quando carregava à pé, uma televisão pela Rua 1º de Janeiro em Araguaína.



Uma viatura da polícia observou a atitude suspeita da mulher e durante abordagem ela não soube explicar qual a origem do aparelho televisor. De acordo com a PM, a garota é usuária de crack..



Gilmaria Moreira dos Santos foi encaminhada juntamente com a TV para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.



