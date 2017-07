Bombeiros encontram corpo de jovem que desapareceu no rio

Equipe de Bombeiros retomaram na manhã desta terça-feira (25), as buscas e encontraram o corpo de Willian Alves Agra (24 anos) que desapareceu a aproximadamente 200 metros do porto das balsas em Garimpinho na tarde do último domingo (23).



O corpo do jovem foi localizado por volta das 6 horas, próximo ao local onde ele foi visto pela última vez. Os Bombeiors iniciaram as buscas no mesmo dia e retomaram a procura na segunda. Dois mergulhadores foram enviados de Araguaína, no norte do Estado, para a área das buscas. Pescadores ribeirinhos e policiais também ajudaram nos trabalhos que foram suspensos pela segunda vez no final da tarde de ontem e recomeçaram hoje cedo.



Willian Agra, morava no Bairro JK em Araguaína, Após o resgate, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade.