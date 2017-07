Menores são apreendidos após invadirem casas para furtar

Dois menores de 16 e 17 anos foram apreendidos em flagrante no final da tarde desta segunda-feira (24), na Rua CE 18 do setor Costa Esmeralda em Araguaína. Na casa onde eles estavam, a Polícia Militar encontrou vários produtos furtados.



Segundo informações da PM, na madrugada da última sexta-feira (21), os menores invadiram pelo menos três residências no mesmo setor e levaram diversos objetos, entre eles: Aparelhos de TV, aparelho DVD, vídeo game, micro-ondas, botijão de gás, furadeira e até uma máquina de lavar.



(Foto: Divulgação PM)

Além dos produtos furtados, a polícia apreendeu na casa onde estavam os menores, uma muda de maconha que estava sendo cultivada em um vasilhame.



Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis. Algumas vítimas dos autores compareceram na DP para recuperar seus materiais munidos de notas fiscais comprovando a origem do bem.



(Foto: Divulgação PM)