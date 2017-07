Operação da PM desmonta quadrilha especializada na receptação de carros de luxo; empresário está entre envolvidos

Três homens foram presos na noite desta segunda-feira (24), em Araguatins suspeitos de envolvimento com o crime de receptação e uso de documento falso.



A operação foi realizada por policiais militares do 9º Batalhão que chegaram até aos envolvidos após levantamento realizado pelo serviço de inteligência que já estavam monitorando os suspeitos.



A abordagem ocorreu no centro da cidade e contou com o reforço das viaturas do serviço operacional, incluindo as rádios patrulhas, Comandante do Policiamento Urbano (CPU) e do próprio comandante da Unidade.



O primeiro veículo abordado foi uma SW4 Hilux, placa QKH 7800, preta, que após aplicação de técnicas de identificação veicular verificou tratar de veículo com restrição de roubo/furtado, com placa original PQX 7011, constatando ainda se tratar de um veículo clonado. O condutor do veículo, um promotor de eventos indetificado como José de Alencar Milhomem Carvalho Júnior, com 25 anos, ao ser abordado pela PM terminou confessando a existência de um outro carro, Ix35 de cor branca, placa QKG-0700, que também possuía restrição de roubo, com placa verdadeira PQJ 8135.



O autor declarou também ter vendido uma Hilux prata, para um comprador, autônomo Paulo Sérgio Deliberaes de 45 anos, o qual também foi detido em sua residência. Após consultar a placa PPF 3804, os policiais militares constataram que o veículo era roubado, tendo como placa original QDF-2379.



O autor também informou a respeito de uma Hilux Vermelha, e ao deslocar ao endereço do terceiro envolvido, funcionário público Diego Renê Sens de 34 anos, a PM localizou o veículo de placa QKL 8600 e após consulta também foi constatada a restrição de roubo, tendo como placa original QER 1051.



As informações apontaram também que havia na cidade um Honda Civic nas mesmas condições (restrição de roubo), sendo que durante diligências o mesmo foi localizado abandonado, estando com a placa EZG 5978, que após consulta, verificou-se tratar de produto de roubo, tendo como placa verdadeira, ORD-4311.



Os cinco veículos e os três acusados foram conduzidos a central de flagrantes em Araguatins, onde foram tomadas as providências cabíveis.



(Fotos: Folha do Bico)