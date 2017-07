Casa foi alugada só pra armazenar materiais roubados

A Polícia Civil localizou na manhã de hoje (25), uma casa no setor Brasil onde foram encontrados vários materiais roubados.



A ação policial é continuidade de uma operação realizada pela Polícia Militra na madrugada de hoje 925), que resultou na prisão de três homens e uma mulher no setor jardim Boa Sorte em Araguaína.



A casa localizada esta manhã fica na Rua Belo Horizonte. Dentro da residência a polícia apreendeu, pisos, blindex e um jets ski que foi roubado em frente ao Hotel Relicário.



(Fotos: Portal O Norte)

Walisson Lemes Gomes da Costa (23 anos) que foi preso nesta madrugada com outros três comparsas, foi quem deu a lozalização do imóvel durante depoimento à polícia. O autor confessou que o grupo mantinha algumas casas alugadas para armazenar os produtos roubados e que esta do setor Brasil seria uma delas.



(Foto: Portal O Norte)



A polícia continua as investigações sobre o caso e mais pessoas devem ser detidas suspeitas de envolvimento nos crimes.