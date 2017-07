Criminosos são presos em flagrante furtando residências

Quatro pessoas foram presas em flagrante na madrugada desta terça-feira (25), em Araguaína, suspeitas de envolvimento em furto a residências no setor Jardim Boa Sorte.



A ação da Polícia Militar aconteceu por volta das 2h40min e aconteceu após uma ligação anônima via 190, quando uma testemunha informou que criminosos estavam furtando uma residência naquele setor. A polícia foi imediatamente ao local e flagrou os criminosos no momento em que eles praticavam o crime.



Segundo a PM, três homens e uma mulher estavam em um veículo Corsa Classic de cor branca e com eles foram encontrados diversos materiais de construção subtraídos do interior de alguns imóveis naquele setor.



(Fotos: Divulgação)

Após a prisão dos mesmos, um dos indivíduos que informou ser casado com a acusada que levou a guarnição até a residência do casal onde teria mais material furtado. Além dos materiais foram encontrados na casa, uma grande quantidade de entorpecentes, uma espingarda de pressão, R$ 259,00 em espécie e ainda celulares e televisores de procedência duvidosa.



(Fotos: Divulgação)

Os autores foram identificados como Tiago Brandão de Almeida (30 anos), Wallisson Lemes Gomes da Costa (24 anos), Wesllen Rafale Sousa (22 anos) e a mulher de Tiago, Daniela Crhistine Lima da Silva (24 anos). Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os abjetos apreendidos.