Advogado de Araguaína desaparece após viajar para Filadélfia

Um advogado de Araguaína está desaparecido desde a manhã desta terça-feira (25).



Danilo Sandes foi visto pela última vez por volta das 9 horas da manhã quando disse que iria fazer uma viagem até a cidade de Filadélfia, Norte do Estado, porém não foi mais visto, não retornou a Araguaína e não atende o celular que está desligado e fora de área.



O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Araguaína (OAB), José Quezado, confirmou a notícia e destacou que está mobilizando os colegas para tentar localizar Sandes. Advogados devem



O presidente também usou as redes sociais para emitir um comunicado pedindo a ajuda da população através de informações que levem ao paradeiro de Danilo Sandes.

Preocupados com o desaparecimento do advogado, amigos e familiares procuraram a Polícia Civil para registrar ocorrência e os delegados Rerisson Macedo e Guilherme Torres estão acompanhando o caso.