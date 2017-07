Suspeito tenta fugir da PM com 7 malas, 84 relógios e 226 celulares

Um dos participantes do furto a uma loja de eletrodoméstico no centro de Araguatins ocorrido durante a noite desta segunda-feira (24), foi preso já madrugada de terça-feira (25) em uma barreira da Polícia Militar (PM) na cidade de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará, para onde a quadrilha fugiu após o crime.



A equipe de Força Tática do 9° BPM recebeu informações de que os suspeitos fugiram em direção ao Estado do Pará. Com apoio da PM de São Domingos do Araguaia foi montada a barreira policial onde terminaram prendendo um dos autores, o autônomo de 32 anos que era o motorista do Pálio Fire economy 2010, cor prata, placa HMY 0864 da cidade de Ananindeua (PA), onde estava a quadrilha.



Os autores não respeitaram a ordem de parada e empreenderam fuga. A PM perseguiu o carro e conseguiu interceptar há alguns quilômetros dali. Porém só havia o motorista o qual foi capturado com os objetos do furto e conduzidos pela PM paraense até a Delegacia de Polícia de São Domingos. Os outros criminosos conseguiram fugir por um matagal.



O indivíduo preso nessa operação foi trazido pela equipe de Força Tática do 9º Batalhão até Araguatins e entregue na Delegacia de Polícia juntamente com o veículo, para ser autuado. Com o acusado foram apreendidos vários objetivos do furto, incluindo 3 tablets, 84 relógios, 7 malas grandes, 226 aparelhos celulares (entre iPhone e smartphone) e R$ 215,50 em dinheiro.



(Fotos: Divulgação PM)