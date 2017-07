Moto de advogado desaparecido é encontrada abandonada

A moto do advogado Danilo Sandes desaparecido desde a manhã de ontem (25), foi encontrada abandonada na tarde desta quarta-feira (26), em frente à Unidade Básica de Saúde do setor Jardim das Flores em Araguaína.



(Foto: Portal O Norte)

A Polícia chegou ao local após denúncia anônima feita via 190. Segundo populares, o veículo, uma Titan 150, estaria estacionado no local desde a tarde de ontem por volta das 15 horas.



(Foto: Portal O Norte)

Danilo Sandes foi visto pela última vez por volta das 9 horas da manhã quando disse que iria fazer uma viagem até a cidade de Filadélfia, Norte do Estado, porém não foi mais visto, não retornou a Araguaína e não atende o celular que está desligado e fora de área.



Ao Portal O Norte, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Araguaína (OAB), José Quezado informou que junto com amigos e familiares de Sandes, compareceu hoje no Complexo de Delegacias da Polícia Civil em Araguaína para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o sumiço do advogado.



O presidente da OAB usou as redes sociais para pedir a colaboração de populares que pudessem ajudar com informações que levem ao paradeiro de Danilo Sandes.



Os delegados Rerisson Macedo e Guilherme Torres estão acompanhando o caso.