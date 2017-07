OAB encabeça pelotão de buscas em estradas vicinais; Helicóptero da SSP chega amanhã para reforçar operação

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção de Araguaína, Defensoria Pública e Ministério Público Estadual (MPE) estão empenhados junto com as polícias Civil e Militar para desvendar o mistério sobre o paradeiro do advogado Danilo Sandes, que foi visto pela última vez na manhã dessa terça-feira (25), em Araguaína.



O presidente da OAB em Araguaína, José Quezado, informou ao Portal O Norte que estão mobilizando as autoridades do Estado, solicitando empenho para solucionar o caso do sumiço do advogado.



Quezado confirmou que a OAB entrou em contato com o secretário de Segurança Pública do Tocantins, César Simoni, e recebeu uma resposta positiva do gestor: “Ele garantiu o reforço do helicóptero da Secretaria para ajudar nas buscas por Sandes e que deve estar aqui nas primeiras horas de amanhã”.



Familiares e amigos do advogado estão acampados na OAB que com o apoio da Defensoria Pública e MPE criaram um pelotão de buscas para ajudar as polícias a vasculharem estradas vicinais da região na tentativa de localizar Danilo Sandes.



Moto Encontrada



A moto do advogado, uma Titan 150 de cor vermelha, foi encontrada estacionada em frente a Unidade Básica de Saúde do setor Jardim das Flores no início da tarde de hoje (26).



A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima via 190, indicando que o veículo estaria no local desde as 15 horas da tarde de ontem.