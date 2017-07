Acidente mata duas pessoas e deixa outras duas gravemente feridas; garota de 17 anos está entre as vítimas fatais

Um acidente de trânsito matou duas pessoas e deixou outras duas gravemente feridas no início da manhã de hoje (27), na TO-222 próximo ao entroncamento que dá acesso ao município de Babaçulândia, Norte do Estado.



Por volta das 6h25min, as vítimas estavam em um veículo Gol de cor prata, quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e o veículo acabou saindo da pista, batendo em uma árvore e capotando várias vezes.

No acidente, os ocupantes foram arremessados para fora do veículo. Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as vítimas. De acordo com a equipe de Bombeiros, os passageiros que estavam no banco traseiro morreram na hora, os outros dois foram levados para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Uma adolescente de 17 anos está entre as vítimas fatais. Ela foi identificada como Lorena Sousa Ferreira.



A Polícia Militar esteve no local e encontrou apenas um documento de identificação, uma Carteira Nacional de Habilitação vencida desde setembro de 2016, em nome de Evair Tavares de Lima (23 anos). A polícia também encontrou dentro do carro vários comprimidos de afetamina, substância conhecida como “rebite”.

Os corpos das vítimas fatais foram levados para o IML. A outra vítima fatal foi identificada como Francisco Alberto Júnior do Nascimento (27 anos). O órgão aguarda a chegada de familiares para reconhecer o corpo.



Os ocupantes feridos foram identificados como Evair Tavares de Lima (23 anos) e K. S. P. (16 anos). Segundo o pai da garota de 16 anos, as vítimas viajavam para a praia de Babaçulândia.



Nota Sesau



A Secretaria Estadual de Saúde, encaminhou nota ao Portal O Norte para divulgar o estado de saúde das vítimas que foram socorridas e levadas para o hospital. De acordo com a Secreatria, Evair de Lima foi submetido a exames de tomografia computadorizada e no momento está sob os cuidados da equipe neurológica sem previsão de alta.



Já a adolescente, o quadro de saúde é estável e no momento está sendo submetida a exames clínicos da equipe ortopédica.