Jovem baleado em povoado morre após dar entrada no hospital

Adriano Venâncio Gomes dos Santos de 20 anos que foi baleado na noite de ontem (26), no povoado Pontes em Araguaína, não resistiu aos ferimentos e morreu depois de dar entrada no Hospital Regional de Araguaína (HRA).



O crime aconteceu na rua Jucelino Kubitschek naquele povoado. Segundo informações, o rapaz estava na frente de uma residência quando dois homens em uma moto Biz de cor vermelha se aproximaram e começaram a atirar contra ele. Os autores fugiram em seguida.



Adriano dos Santos foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital. Ele foi atingido na cabeça, tórax, costas e em um dos braços. A vítima recebeu cuidados médicos mas acabou falecendo.



A polícia já conseguiu identificar um dos autores com a ajuda de testemunhas, mas ele ainda não foi localizado.



A Polícia Civil deve investigar a motivação do crime. Segundo a PM, a vítima não tem antecedentes criminais.