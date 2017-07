Menor é apreendido quando caminhava armado com espingarda

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante armado com uma espingarda.



A ocorrência foi registrada no município de Campos Lindos nesta quinta-feira (27). De acordo com a PM, o garoto caminhava em atitude suspeita com um saco nas costas, quando foi parado pelos policiais.



Durante a abordagem, os militares encontraram com o menor, uma espingarda de fabricação caseira, duas cápsulas de bala e pólvora. À polícia, o jovem disse que estava indo caçar.

O adolescente e a arma foram levados para a Delegacia de Plantão de Araguaína e após os procedimentos cabíveis ele foi liberado para voltar para casa com sua mãe que compareceu até a delegacia.