Polícia divulga retrato falado do assassino que matou prefeito

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará acabou de divulgar o retrato falado de um dos homens envolvidos na morte do prefeito de Tucuruí, Jones William da Silva Galvão, de 42 anos, ocorrida na tarde de terça-feira (25). O gestor foi alvejado com oito tiros de pistola ponto 40 quando vistoriava uma operação tapa buraco às proximidades do Conjunto Residencial Cristo Vive.



Os criminosos foram dois homens em uma motocicleta Honda Broz, que abordaram o prefeito e dispararam de curta distância. Um funcionário da prefeitura também foi atingido de raspão. Os dois foram socorridos e o prefeito levado às pressas ao Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu e morreu por volta das 16 horas.



Ontem, quarta-feira (26), um homem foi preso em Pacajá, por suspeita de envolvimento no homicídio, mas a Polícia Civil o liberou após ele prestar depoimento na Superintendência de Polícia Civil do Lago de Tucuruí, sem confirmar participação dele no crime.



Ontem, o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Jeannot Jansen, o comandante da Polícia Militar, coronel Hilton Benigno e o delegado geral da Polícia Civil, Rilmar Firmino, chegaram na cidade para acompanhar os trabalhos de investigação do assassinato.



A Polícia Civil atualizou as informações acerca da quantidade de disparos sofrida pelo prefeito após o exame de necropsia. Ao todo, foram oito tiros, sendo que cinco que acertaram a cabeça do gestor municipal.



O corpo do prefeito foi sepultado na tarde de ontem, no Cemitério Jardim da Saudade 2, em Tucuruí.



