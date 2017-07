Ônibus velho pega fogo e dona acredita em incêndio criminoso

Um ônibus foi incendiado na madrugada desta sexta-feira (28), no setor Itaipu em Araguaína, Norte do Estado.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2 horas da manhã para atender a ocorrência. A moradora da residência onde o veículo estava estacionado em frente relatou aos Bombeiros que o ônibus pertencia ao seu esposo que estava viajando. Ela explicou que o veículo não tinha documentação e também não circulava mais.



(Foto: Corpo de Bombeiros)

O incêndio foi controlado cerca de uma hora depois e não houve registro de feridos.



A mulher disse que se esposo adquiriu o ônibus e que pretendia desmontá-lo para revender as peças para a reciclagem, mas revelou que os vizinhos já estariam incomodados pela demora do desmanche, além disse estavam se acumulando tralhas no interior do ônibus e a situação estava provocando discórdia na vizinhança.



(Foto: Portal O Norte)

A proprietária suspeita ainda de que o incêndio tenha sido criminoso. Diante dos fatos, os Bombeiros orientaram a mulher a chamar a perícia mas ele preferiu não levar a investigação adiante.