Sem notícias sobre paradeiro de advogado, presidente da OAB no Estado viaja para Araguaína para acompanhar o caso

Há três dias o advogado de Araguaína, Danilo Sandes, está desaparecido e a polícia investiga pistas na tentativa de localizar seu paradeiro.



Danilo foi visto pela última vez por volta das 9 da manhã dessa terça-feira (25), quando saiu de casa afirmando que viajaria para Filadélfia.



A moto de Sandes, foi encontrada no dia seguinte, abandonada em frente à Unidade Básica de Saúde do setor Jardim das Flores em Araguaína. A Polícia chegou ao local após denúncia anônima feita via 190. Segundo populares, o veículo, uma Titan 150, estaria estacionado no local desde a tarde de ontem por volta das 15 horas.

Mobilização



Desde o momento em que recebeu a notícia, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vem se mobilizando e cobrando empenho das autoridades na busca de desvendar o sumiço de Sandes.



Após conversa com, José Quezado, presidente da subseção da OAB em Araguaína, O secretário de Segurança Pública do Tocantins, César Simoni, autorizou a disponibilidade do helicóptero da Secretaria para ajudar nas buscas em apoio às forças policiais.



Nesta sexta-feira (28), o presidente da OAB no Tocantins, Walter Ohofugi, viajou até Araguaína para acompanhar o caso e prestar solidariedade aos amigos e familiares do advogado. Ohofugi chegou pela manhã esteve na OAB e visitou as sedes policiais de Araguaína.



O trabalho sobre o caso de Sandes segue em sigilo mas sem dar detalhes, Ohofugi confirmou que a polícia já analisa algumas linhas, no entanto não deve divulgar maiores informações para não atrapalhar o andamento das investigações.

Outro Caso



Ao Portal O Norte, Ohofugi destacou a preocupação com relação à segurança pública ao recordar que em menos de dez dias este é o segundo caso de polícia envolvendo a classe de advogados e parabenizou a mobilização da classe em Araguaína que tem dado todo o apoio necessário para contribuir com a elucidação do caso.



No último dia 18, a advogada também de Araguaína, Ludimila Borges (27 anos), foi encontrada amarrada próxima ao seu veículo abandonado às margens da TO 416 que liga o entroncamento da BR 153 à cidade de Riachinho/TO. A profissional foi sequestrada naquele mesmo dia, em seu próprio escritório na rua Adevaldo de Morais, Centro da cidade.



A advogada saía para almoçar por volta das 13 horas, quando um indivíduo desconhecido chegou solicitando uma consulta jurídica. Ela então foi atendê-lo e na sala do escritório foi questionada pelo autor a respeito de um dinheiro referente a uma dívida, da qual a mesma não tinha conhecimento.



Ludimila relatou à polícia que foi agredida com socos, ficou tonta, momento em que foi conduzida para o banco traseiro de seu próprio veículo Toyota Etios Sedan, onde o autor a obrigou a ingerir um líquido conhecido como “boa noite cinderela”, após o fato a mesma adormeceu, sendo que por volta das 17h40, foi encontrada por terceiros.



O caso também está sendo investigado pela polícia.