Criança encontra corpo em chácara a 18 km de Araguaína; polícia acredita que pode ser de advogado desaparecido

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (29), em uma chácara a cerca de 18 km de Araguaína, próxima ao entroncamento de Babaçulândia. A polícia acredita que a vítima pode ser o advogado de Araguaína, Danilo Sandes, desaparecido desde a última terça-feira (25).



Segundo informações, o corpo foi encontrado por uma criança filha do dono de uma chácara vizinha. Ele chamou o pai que acionou a Polícia Militar via 190.



(Foto: Portal O Norte)

De acordo com a polícia, o corpo estava embaixo de uma árvore e em avançado estado de decomposição. A chácara fica às margens da TO-222 e o corpo foi encontrado a cerca de 1 km da rodovia. No local também foi encontrado um par de sapatos.



(Fotos: Portal O Norte)

Familiares de Danilo Sandes, integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se deslocaram para a chácara. A perícia foi acionada e o corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a identificação através de exames específicos.



Para o delegado Rerisson Macedo, que acompanha o caso, há grande possibilidade do corpo encontrado ser do advogado desaparecido.