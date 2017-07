Informações extraoficiais dão conta de que homem encontrado morto apresentava sinais de execução na nuca

O corpo do homem encontrado em uma chácara às margens da TO-222, a cerca de 18 km de Araguaína na manhã deste sábado (29), foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A vítima ainda não foi identificada mas a polícia acredita que pode ser o advogado Danilo Sandes, desaparecido desde a última terça-feira (25).



O homem foi encontrado em uma propriedade particular por uma criança filha de um vizinho da chácara, e estava embaixo de uma árvore há cerca de 1 km da rodovia vestido apenas de cueca.



Segundo informações extraoficiais, o corpo apresentava ferimentos possivelmente provocados por bicadas de urubu mas também teria sido observado na nuca da vítima uma perfuração indicando o sinal de uma provável execução.



Sobre a identificação, os pais compareceram no local onde o corpo foi encontrado, porém devido ao estado de decomposição, eles não conseguiram confirmar se realmente se tratava do advogado.



O corpo está no IML onde deve ser submetido a uma papiloscopia para confirmar a identidade do homem, contudo, para a polícia as características da vítima já dão fortes indícios de que se trata de Danilo Sandes.



O resultado do exame deve ser divulgado ainda hoje.