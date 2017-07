Mecânico morreu enquanto fazia manutenção em veículo

Um mecânico de 37 anos morreu enquanto trabalhava em uma oficina na cidade de Xambioá, Norte do Estado.



O acidente aconteceu neste sábado (29), quando um cliente foi levar seu veículo para fazer manutenção no local.



O mecânico Paulino Coelho da Silva, suspendeu o carro e colocou calços nas rodas do veículo, em seguida entrou debaixo dele até a metade do corpo e depois de fazer a regulagem na embreagem, pediu para que o condutor ligasse o veículo com a embreagem acionada, momento em que o carro deu um solavanco pulando dos calços e passando por cima do mecânico que foi atingido na região do tórax.



Paulino da Silva foi socorrido pelo motorista e populares que estavam nas imediações e levado para o Hospital de Xambioá mas não resistiu aos ferimentos e morreu.