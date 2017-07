Corpo encontrado em chácara é de advogado desaparecido

Saiu na tarde de hoje (29), o resultado do exame de papiloscopia realizado no cadáver que foi encontrado em avançado estado de decomposição em uma chácara localizada às margens da TO-222, a cerca de 18 km de Araguaína.



O resultado comprovou que o corpo é do advogado Danilo Sandes, que era considerado desaparecido desde a última terça-feira (25), quando foi visto pela última vez saindo de casa dizendo que faria uma viagem até o município de Filadélfia.



A notícia foi dada pelo delegado Rerisson Macedo que acompanha o caso. O delegado confirmou que o advogado foi executado, ele levou dois tiros na nuca. Familiares e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), aguardaram a divulgação do exame no Complexo de Delegacias.



Amigos e familiares aguardando o resultado do exame do Complexo de Delegacias. (Foto: Portal O Norte)

Em coletiva de imprensa no Complexo de Delegacias, o delegado lamentou a confirmação e garantiu que a Polícia Civil não está medindo esforços para desvendar o crime. A investigação segue em sigilo.



Ao Portal O Norte, o presidente da Ordem dos Avogdados do Brasil (OAB), subseção de Araguaína, informou que o Sindicato Rural de Araguaína (SRA), já disponibilizou o Tatersal do Parque de Exposições para a realização do velório mas destacou que vai depender da vontade da família já que existe a possibilidade dele ser sepultado ainda hoje.



Danilo era solteiro mais deixa um filho de 9 anos.



Entenda o Caso



O advogado foi visto pela última vez na manhã de terça-feira (25), quando disse que faria uma viagem a Filadélfia, Norte do Estado. Depois disso ele não deu mais notícias. Familiares e amigos tentaram entrar em contato com ele mas o celular dava apenas como desligado e fora da área de cobertura.



Na tarde do dia seguinte, a moto de Sandes foi encontrada estacionada em frente a Unidade Básica de Saúde do setor Jardim das Flores. Segundo testemunhas ela ficou parada lá desde as 15 horas de terça.



A Polícia Civil deu início às investigações e a OAB se mobilizou para cobrar de autoridades estaduais empenho na solução do caso. A pedido do presidente da Subseção de Araguaína, o secretário de Segurança Pública, César Simoni autorizou o helicóptero da Secretaria para ajudar nas buscas, mas foi uma criança que encontrou o corpo em uma chácara vizinha à propriedade onde ele mora com a família. O pai do menino acionou a polícia e após perícia o corpo foi levado para o IML.