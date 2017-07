Motorista passa meia hora na porta do IML esperando retirada de homem que estava morto dentro de seu carro

Um homem morreu em um grave acidente na tarde deste sábado (29), em uma colisão envolvendo dois veículos.



O acidente aconteceu próximo ao povoado conhecido como “Ponta do Asfalto” na BR-153. A vítima foi identificada como Antônio Félix Gomes Oliveira (46), conhecido popularmente como “Tuica Sapateiro”.



Segundo informações, a vítima estava em um veículo Gol acompanhado de seu filho e um irmão que conduzia o carro, eles seguiam sentido Arguaína/Wanderlândia, quando o motorista fez uma curva à esquerda para entrar em um trevo que dá acesso à cidade de Piraquê, momento em que outro veículo de passeio que vinha sentido contrário, bateu na lateral do Gol atingindo Antônio.



Antônio foi socorrido por terceiros e colocado dentro de um outro carro para ser levado para o hospital, mas morreu na porta da unidade. Com a demora para o hospital receber a vítima, o condutor do carro acabou decidindo por levar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e ainda teve que esperar cerca de 30 minutos para a retirada do homem morto de dentro do seu veículo.



Ontem o órgão estava bastante movimentado, um dos motivos era por conta do corpo do advogado Danilo Sandes que estava no prédio, ele foi encontrado em uma chácara e familiares e amigos permaneceram no IML aguardando o resultado do exame que comprovou que o corpo era do advogado que era considerado desaparecido desde a última terça-feira (25).



(Fotos: Portal O Norte)

Os outros dois ocupantes do Gol envolvido no acidente ficaram feridos mas não correm risco de morte. Eles foram levados para o HRA.