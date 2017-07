Quatro pessoas morrem após caminhonete cair de ponte

Quatro pessoas morreram em um acidente que aconteceu em uma estrada vicinal entre as cidades de Figueirópolis e Alvorada, no sul do Tocantins, neste sábado (29). Segundo os Bombeiros, apenas uma sobreviveu. Das pessoas que morreram, dois eram servidores do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), mas não estavam a serviço, segundo o órgão.



Segundo os Bombeiros, quatro morreram: os fiscais ambientais Mauro Vicente da Silva, 59 anos, e Egno Vicente Mota dos Santos, 35 anos, ambos trabalhavam no Naturatins em Gurupi, e ainda Leslei Damiani Mota dos Santos, de 34 anos e Iris Andrade Rezende, de 31 anos. Apenas Rogério Ferreira da Silva, de 28 anos, sobreviveu. Ele ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional de Gurupi.

Todos estavam em uma caminhonete. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle da direção e batido na lateral de uma ponte. O veículo caiu com as quatro rodas para cima.



As vítimas ficaram presas nas ferragens e os corpos foram levados para o IML de Gurupi. O Naturatins lamentou a morte dos servidores.



Fonte: G1/TO