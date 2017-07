Bailarino tocantinense é premiado nos Estados Unidos

O bailarino tocantinense Maicon Cardoso recebeu, nesta semana, mais um prêmio para sua coleção, o segundo lugar na categoria solo livre em competição da Academia Americana de Balé (American Academy of Ballet), em Nova York. Ele foi o único brasileiro a ser premiado na modalidade e ainda conquistou o título de Mister Summer 2017 da Academy of Ballet. Maicon está nos Estados Unidos desde o dia 24 de junho, depois de ter sido contemplado com duas bolsas de estudos em importantes escolas de dança mundiais, a Joffrey Ballet e American Academy of Ballet.



Para o jovem bailarino, o prêmio é o reconhecimento de muito esforço e dedicação. “É maravilhoso ver o resultado de tanto trabalho. Perceber que meu empenho e paixão pela dança estão sendo reconhecidos é indescritível. Durante os cursos, a rotina é muito puxada, mas o aprendizado é inigualável. A dança é a minha vida e dou o melhor de mim a cada oportunidade que tenho de crescer profissionalmente”, enfatizou.



O jovem dançarino é integrante do Balé Popular do Tocantins, projeto do Governo do Tocantins, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), que oferta aulas gratuitas de dança a mais de 200 crianças e jovens de Palmas.



Para ir aos Estados Unidos da América, Maicon contou com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Palmas e de parceiros do comércio. “Só tenho a agradecer por acreditarem no meu potencial e colaborarem para que esse sonho de ser um grande bailarino se concretize. A minha gratidão a todos que ajudaram será demonstrada com meu esforço e dedicação para representar bem o Tocantins no exterior”, ressaltou.



O projeto de Maicon era retornar ao Brasil no final de julho, mas a performance do tocantinense nas aulas rendeu a ele o convite para mais uma semana de curso e participações em diversas audições com olheiros das melhores companhias de dança do mundo. “Essa é uma chance de ser descoberto pelas grandes escolas. Vou dar o melhor de mim para representar bem o Tocantins e o Brasil”, afirmou.