Polícia Civil investiga desaparecimento da contadora

A Polícia Civil investiga como suposto sequestro o desaparecimento da contadora Érika Vanessa Araújo dos Santos de 24 anos. O caso tem sido divulgado por amigos e familiares em redes sociais com um pedido de informações sobre seu paradeiro. A jovem está desaparecida deste a manhã desta sexta-feira, 28, quando comunicou por telefone que não poderia ir ao trabalho. A jovem é de Colinas do Tocantins e se mudou para Palmas para trabalhar e morar sozinha.



Segundo o delegado titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), Wanderson Chaves Queiroz, o principal suspeito é Antônio Vitor Morais Lacerda, 31 anos. Ele é ex-namorado de Érika Vanessa, de quem a jovem tem medida protetiva. "Agentes estão empenhados na investigação do paradeiro desta moça desde sexta-feira à tarde.



Neste sábado, quando o boletim de ocorrência foi registrado, instauramos inquérito. Estamos encarando como suposto sequestro. Já tomamos medidas para que o carro dela, que está desaparecido, conste como objeto de furto ou roubo e seja apreendido se localizado. Sobre o principal suspeito, estamos tomando medidas que precisamos manter em sigilo", disse o delegado.



O celular da jovem foi encontrado ligado na kitnet onde ela reside, mas nenhum sinal do paradeiro da jovem, assim como do seu carro, um Volkswagen Gol, cor vermelha, placas QKD-5602 de Colinas do Tocantins. A família da jovem confirmou que o ex-namorado já chegou a manter Érika Vanessa sob cárcere privado anteriormente por dois dias seguidos, além de se envolver em episódios de ameaça à jovem.



Preocupação



O tio de Érika, Ronaldo Arruda, contou ao JTo que ela chegou a ligar antes das 8 horas para informar a uma colega de trabalho que não poderia ir buscá-la para a carona de rotina para o trabalho pois o portão de sua kitnet, na Quadra 307 Norte, estaria com problemas e ela não conseguia sair com o carro. Momentos depois, ela chegou a ligar no escritório informando que não iria trabalhar e não atendeu mais ligações. "Ela não costuma passar muito tempo sem dar notícias", disse o tio, preocupado.



Informações sobre o paradeiro da jovem devem ser comunicadas diretamente à Polícia Militar ou Civil através do 190 ou 197.



Fonte: Jornal do Tocantins