Adolescente de 15 anos é executado com tiro na cabeça

Um adolescente de 15 anos foi morto com um tiro na madrugada de hoje (30), no setor Construindo Um Sonho em Araguaína.



Segundo a Polícia Militar, Gabriel Matos da Silva, havia saído há cinco dias do centro de internação para adolescentes infratores em Santa Fé, Norte do Estado.



De acordo com testemunhas, a vítima andava à pé quando um carro preto se aproximou da vítima e um suspeito efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça de Gabriel que não resistiu ao ferimento e morreu na hora.



Gabriel da Silva era conhecido pela polícia e tinha várias passagens por atos infracionais.