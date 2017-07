Populares capturam dupla de adolescentes assaltantes

Dois adolescentes foram apreendidos nesse domingo (30) pela Polícia Militar depois de praticarem um assalto no setor Anhanguera.



Os dois menores têm 17 anos. Segundo a PM, os autores anunciaram o assalto contra as vítimas e testemunhas percebendo que os mesmos não estavam armados, capturaram eles e acionaram o 190.



As vítimas reconheceram os menores como autores do crime e disseram que eles agiram de forma bastante violenta.



De acordo com a polícia, os adolescentes foram apreendidos essa semana praticando roubos, mas acabaram liberados. Eles são suspeitos de envolvimento em outros crimes. Neste domingo, eles foram mais uma vez levados para a delegacia juntamente com os objetos apreendidos.



(Foto: Portal O Norte)

Ao Portal O Norte, o delegado Bruno Ventura afirma que acredita que dessa vez os adolescentes deverão ser encaminhados para Centro de Internação para menores em Santa Fé, Norte do Estado.