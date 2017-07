Casa pega fogo na madrugada deste domingo em Araguaína

Casa pegou fogo nesta madrugada no Bairro São João



Uma casa pegou fogo na madrugada deste domingo (30), em Araguaína na Rua 14 de Janeiro do Bairro São João.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h50min , no local a equipe constatou o incêndio dentro do quarto.



Após desligar a energia, os bombeiros iniciaram o combate às chamas usando água do caminhão ABT para controlar o fogo. Não houve vítimas apenas de danos materiais já que o fogo destruiu uam cama box, uma TV de Plasma de 40 Polegadas, um ar condicionado, um DVD, um sofá e duas malas com roupas.



Os Bombeiros não divulgaram a provável causa do incêndio.