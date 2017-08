Criança é atropelada por moto após descer de ônibus

Uma criança de 10 anos de idade foi atropelada no início da tarde desta terça-feira (01), em Araguaína.



O acidente aconteceu na Vila Ribeiro, quando a menina desceu de um ônibus e em seguida foi atingida por uma moto que trafegava ao lado do ônibus.



A garota sofreu fratura na perna e teve várias escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



O motociclista envolvido no acidente também sofreu escoriações mas não quis ser levado para o hospital.