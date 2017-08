Polícia Militar prende "Doutor" após furto de mochilas em loja

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante no início da tarde de hoje (01), depois de furtar duas mochilas em uma papelaria de Araguaína.



O crime aconteceu por volta das 13 horas, em um estabelecimento localizado na região Central da cidade. O autor que furtou as mochilas foi seguido por funcionários da loja que perceberam a ação criminosa e acionaram a Polícia Militar indicando o local onde o mesmo se encontrava.



Preso em flagrante, o homem identificado como Silvio Tavares Sousa, mais conhecido pelo apelido de “Doutor”, revelou à polícia que furtou as mochilas para trocar por pedras de crack.



De acordo com a PM, Silvio Sousa possui várias passagens pela polícia por furto e roubo e saiu à cerca de dois meses da prisão.



Diante das provas e da informação das vítimas, o homem foi preso em flagrante e conduzido a delegacia de polícia civil junto com o material apreendido.