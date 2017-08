Polícia prende homem suspeito de estuprar cinco meninos

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Polícia de Augustinópolis, cumpriu na tarde desta segunda-feira, 31, o mandado de prisão preventiva, bem como o mandado de busca e apreensão domiciliar, em desfavor de Fábio Barbosa dos Santos, 34 anos. Ele é suspeito de praticar crime de estupro de vulnerável, em crianças de sete a dez anos de idade.



De acordo com o delegado de polícia de Augustinópolis, Heliomar dos Santos Silva, há cerca de vinte dias o conselho tutelar do município procurou a delegacia, relatando que duas crianças haviam sido vítimas de crime de estupro de vulnerável, praticados por Fábio.



“Levamos as duas crianças para realização de exames de conjunção carnal no Instituto Médico Legal (IML) de Augustinópolis, e ambos os exames apresentaram resultado positivo”, conta o delegado, afirmando ainda que no curso das investigações foram identificadas mais três vítimas, todas crianças do sexo masculino, com idades entre sete e dez anos.



Diante da comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o delegado de polícia representou pela busca e apreensão domiciliar, bem como pela decretação da prisão preventiva de Fábio. “A partir daí, empreendemos diligências com o intuito de dar cumprimento aos respectivos mandados, mas ao saber que estaria sendo procurado, o indiciado evadiu-se desta cidade”, afirma Heliomar.



Segundo a autoridade policial, após a fuga, a Polícia Civil tomou conhecimento de que a moto de Fábio estaria sendo usada por um amigo. “Assim, com apoio da Polícia Militar (PM), na semana passada a Polícia Civil montou uma estratégia a fim de efetuar a prisão do indiciado. Na ação, a PM localizou e apreendeu a moto que estava sendo usada por seu amigo, em razão deste não possuir habilitação, bem como pelo fato do veículo estar com o licenciamento atrasado”, conta o delegado.



Cerca de cinco dias depois da apreensão do veículo, Fábio procurou a Polícia Militar com o intuito retirar a moto apreendida, momento em que os militares prontamente informaram à Polícia Civil que o indiciado estava no quartel. Imediatamente a equipe se deslocou até o local, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Fábio Barbosa dos Santos, e posteriormente o mandado de busca e apreensão domiciliar. O suspeito se encontra recolhido na cadeia pública de Augustinópolis, estando à disposição da justiça.