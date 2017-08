Jovem é detido após furtar TV em espetaria de Araguaína

Henrique Barbosa Lima (21 anos) foi preso em flagrante logo depois de furtar um estabelecimento comercial na madrugada desta quarta-feira (02), em Araguaína.



O suspeito foi detido por funcionários de uma empresa de monitoramento que se deslocaram até a espetaria localizada no cruzamento da Rua Florêncio Machado com a Rua Dom Bosco no Bairro Senador.



Com Henrique foi apreendido um aparelho de TV da marca Philco de 50 Polegadas. O autor foi entregue para a Polícia Militar e encaminhado junto com a televisão apreendida para a Delegacia de Plantão.



(Foto: Portal O Norte)

A polícia não divulgou ainda se o autor tem passagem por outros crimes.