Carreta carregada de gado colide com trem em ferrovia

Um acidente envolvendo um trem e uma carreta carregada de gado aconteceu no começo desta tarde (02), em uma passagem de nível da Ferrovia Norte-Sul, que fica em uma estrada vicinal na zona rural de Miracema do Tocantins, região central do Estado.



(Fotos: Divulgação)

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência no local. A colisão resultou na morte de vários animais que estavam sendo transportados. O motorista da carreta e as pessoas que estavam no trem saíram ilesas.

A VLI, empresa que administra a ferrovia e o trem, informou que o acidente teria acontecido quando o caminhão atravessou a pista no momento em que o trem passava.



Por causa da colisão um trecho da rodovia está parado.