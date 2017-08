Em Araguaína, perseguição policial termina com menor morto

Um suspeito morreu durante uma perseguição policial na tarde desta quarta-feira (02), em Araguaína.



Segundo informações preliminares, a ação aconteceu próximo ao povoado conhecido como “Caju Manso”, depois que a Polícia Militar localizou no Daiara, dois elementos com uma moto roubada e foi em busca de outro veículo e mais dois suspeitos que estariam naquela região.



De acordo com a Polícia Militar, a guarnição de Nova Olinda acionou a PM de Araguaína informando que um grupo de criminosos efetuaram assaltos na cidade e fugiram em uma estrada vicinal sentido Araguaína em motos roubadas.



(Foto: Portal O Norte)

Militares montaram campana no Daiara e localizaram dois suspeitos, sendo um menor de idade e um maior de 18 anos que foram capturados em flagrante. À polícia, eles revelaram que outros dois suspeitos estariam na região de Caju Manso, vindo à pé porque a moto em que estavam apresentou defeito.



(Fotos: Portal O Norte)

De posse das informações os militares deram início às buscas pelos suspeitos que foram localizados, um deles fugiu ao avistar a polícia, o outro fez menção de sacar uma arma para atirar contra os policiais que revidaram a ameaça e atiraram contra o indivíduo que baleado morreu ainda no local.



O Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína foi acionado e os autores capturados foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Araguaína, juntamente com as motos recuperadas, dois celulares e uma quantia de R$ 60 reais em dinheiro. A polícia não divulgou a identidade dos indivíduos capturados porque nenhum deles portava documentos no momento do flagrante.



(Fotos: Portal O Norte)

Já o que morreu durante a perseguição foi identificado como João Vitor Jaconete (15 anos). Após os procedimentos cabíveis, o corpo foi levado para o IML de Araguaína.



(Fotos: Portal O Norte)