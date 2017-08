Motociclista fratura a perna em acidente no setor Couto

Um grave acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida na tarde deste sábado (05), no setor Couto Magalhães, em Araguaína, Norte do Estado.

O acidente aconteceu próximo à antiga Policlínica do setor e no local não tem sinalização. Segundo informações do motorista do veículo que preferiu não se identificar, o condutor da moto estava em alta velocidade.



O motociclista identificado como Paulo Gomes Pereira, sofreu fratura exposta na perna direita e foi atendido por profissionais do Samu, em seguida encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).