Homem morre depois de colidir moto em um container

Douglas Fernandes de Negreiros (32 anos) morreu depois de colidir em container na Avenida Goiás do setor Coimbra, em Araguaína, Norte do Estado.



Segundo informações de parentes e amigos, Douglas voltava de uma confraternização quando bateu no container que estava cheio de entulhos.



A vítima estava de capacete mas não resistiu ao impacto da colisão e morreu ainda no local. Após perícia o corpo foi levado para Instituto Médico Legal de Araguaína (IML).



Douglas trabalhava como pedreiro e morava no setor Tereza Hilário. Ele deixa esposa e dois filhos.