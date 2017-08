Homem é baleado na Feirinha por causa de barulho de moto

Um homem foi parar no hospital depois de ser baleado na madrugada deste domingo 906), na região da Feirinha em Araguaína.



O crime aconteceu, na Rua do Amor. Segundo testemunhas, a vítima identificada como Roberto Silva Morais, teria ido ao local para comprar drogas. Ele estava em uma moto e chegou na rua fazendo bastante barulho com o acelerador da motocicleta, momento em que um outro homem que possivelmente se incomodou com o barulho, se aproximou e efetuou disparos contra ele.



Roberto foi atingido por dois tiros no tórax. Socorrido pelo Samu, ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Ainda de acordo com informações colhidas pelos policiais, Roberto Morais pegou emprestado com uma colega de trabalho a moto em que estava para comprar um lanche.



A vítima é natural de Santa Catarina, não teria parentes em Araguaína e estava trabalhando em um hotel no setor Entroncamento.



Até o fechamento desta matéria o autor dos disparos não foi encontrado.