Homem é encontrado morto e com rosto desfigurado

O corpo de um homem de 47 anos foi encontrado na tarde desse sábado (05), na área verde da quadra 405 Norte em Palmas.



A perícia foi acionada até o local onde estava o corpo já em decomposição. A vítima foi identificada como, Josué Marcos de Farias.



Segundo a perícia, indícios apontam que o homem foi morto há pelo menos dois dias, seu rosto estava desfigurado e foi identificado vários cortes na região do pescoço. Do lado do homem morto, havia um bloco de concreto que possivelmente foi usado para matá-lo.



Outra suspeita levantada pela perícia é de que tentaram queimar o corpo da vítima após o crime.



Depois dos procedimentos cabíveis, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da capital.