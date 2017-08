Assaltantes são agredidos com "capacetadas" ao tentar roubar cubano; jovem preso completou 18 anos neste domingo

Um assalto atrapalhado terminou com um menor apreendido e um jovem preso no dia em que completou 18 anos. A ação policial aconteceu na manhã deste domingo (06), no setor Araguaína Sul em Araguaína.



O tumulto começou quando uma dupla criminosa anunciou o assalto contra um homem que estava em uma moto nas proximidades de um posto de combustíveis localizado na Rua dos Buritis.



Os criminosos estavam em uma motocicleta Honda Biz C100, quando abordaram a vítima. O garupa que era uma criança de 12 anos, anunciou o assalto armado com uma faca tipo peixeira e exigiu que o homem entregasse seu celular, em seguida mandou ele entregar sua motocicleta.



Segundo testemunhas, enquanto o menino montava na moto roubada da vítima, (um cubano de identidade não divulgada), o homem reagiu e deu uma capacetada no menor que caiu em seguida, o outro comparsa desceu do veículo em que estava para atacar a homem mas acabou sendo agredido também pela vítima que por muito pouco não foi esfaqueada pelo garoto de 12 anos.



Populares que assistiram à cena, acionaram a polícia e a dupla desistiu da ação fugindo à pé e deixando para trás até a motocicleta em que estavam.



De posse das informações, policiais militares iniciaram as buscas pelos autores da tentativa de roubo que foram encontrados próximo à Praça das Bandeiras. O menino de 12 anos foi colocado chorando dentro da viatura.



Uma moradora que presenciou a luta corporal entre a vítima e assaltantes, conversou com nossa reportagem. A senhora que preferiu não se identificar, disse que ficou impressionada e entristecida ao ver uma criança daquela idade envolvida com a criminalidade: “A gente sempre ouve falar de menores envolvidos com crimes mas eu confesso que foi muito triste presenciar esta cena, um menino desse tamanho mexendo com coisa errada”, observou.

A dupla de assaltantes foi levada para a Delegacia de Plantão e foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do crime. Seu comparsa alegou que também era menor de idade, mas a polícia acabou descobrindo após averiguação que Carlos Vinícius Martins estava completando 18 anos neste domingo e após os procedimentos cabíveis, o jovem que agora é maior de idade, foi encarcerado na Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA).



A moto em que os dois estavam também foi apreendida juntamente com a faca utilizada no crime. O veículo foi furtado no último dia 27 e julho na região central da cidade.