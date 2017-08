Adolescente tenta tomar arma de PM e acaba baleado

Um menor de 17 anos se deu mal e acabou baleado quando tentou tomar a arma de um Policial Militar em Araguaína. O caso aconteceu na noite desse sábado (05), no setor São Miguel.



Segundo a Polícia Militar, por volta das 22 horas um morador ligou no 190 denunciando que dois jovens em atitude suspeita estariam tentando entrar em sua residência.



Os militares foram imediatamente no endereço indicado e ao avistarem a viatura os suspeitos fugiram em uma bicicleta em que estavam. Os policiais deram ordem de parada mas eles continuaram a fuga. Durante a perseguição, um deles se desequilibrou e caiu da bicicleta e o outro continuou a fuga.



Segundo a PM, um dos militares parou para fazer a abordagem no menor que caiu, momento em que este teria tentado tomar a arma do policial a acabou sendo atingido em uma das pernas por um tiro acidental.



O adolescente foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Até o fechamento desta matéria, outro jovem que estava com o adolescente baleado não foi localizado.